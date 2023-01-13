دولي

بن غفير يوجه طلباً لنتنياهو بشأن التعامل مع فلسطينيي 48

بن غفير يوجه طلباً لنتنياهو بشأن التعامل مع فلسطينيي 48
ايتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه سيطلب، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشراك الشاباك في التحقيقات مع فلسطينيي ال48، خلال الفترة القريبة المقبلة، تنفيذاً لبنود اتفاق الائتلاف بين (عوتسما يهوديت والليكود).

وأضاف بن غفير، أنه "يجب إدخال (شاباك) للعمل بكثافة بزعم محاربة الجريمة وقمع فلسطينيي أراضي 48؛ لأنه لديه القدرة على جلب المزيد من المعلومات الاستخبارية واستخدام صلاحيات التحقيق الخاصة التي لا تُمنح للشرطة".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "سيتم القيام بذلك جنباً إلى جنب مع نشاط الشرطة، ولا مفر من تفعيل (شاباك) أيضا في ظاهرة تتحول إلى بلاء دولة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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