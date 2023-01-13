وزير العدل الأمريكي يعين مستشاراً خاصاً للتحقيق في وثائق بايدن السرية





وأضاف بايدن في حديثه للصحفيين أن فريق محاميه أخطر وزارة العدل فور العثور على عدد محدود من الوثائق السرية في منزله وفي مركز بن بايدن في واشنطن.



وأشار إلى أن فريقه القانوني اكتشف عدداً قليلاً من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية في منزله في ويلمنغتون، ومكتبة ملحقة بمرآبه الذي قال بايدن إنه مغلق.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، مساء الخميس، تعيين، روبرت هارك مستشاراً خاصاً للتحقيق في اكتشاف وثائق سرية في منزل الرئيس جو بايدن، ومكتب كان يستخدمه حين كان نائباً للرئيس في عهد إدارة باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.وقال الوزير غارلاند، في مؤتمر صحفي، إن "المستشار الخاص يتمتع بصلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية"، مشيراً إلى أن المستشار الخاص هارك لن يخضع للإشراف اليومي من الوزارة، ولكنه سيمتثل للوائح.وشغل هارك منصب المدعي السابق في ولاية ماريلاند، وتُعين وزارة العدل مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا الحساسة سياسياً، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة الوزارة، بما في ذلك الوزير غارلاند الذي عينه بايدن.بدروه، قال الرئيس جو بايدن، الخميس، إنه يتعامل بجدية مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب تابع له وفي منزله، مؤكداً أنه يتعاون مع المراجعة التي تجريها وزارة العدل بشأن تلك المواد.