أمريكا: مصرع سبعة أشخاص جراء إعصار وعواصف رعدية بولاية ألاباما

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم في وسط ولاية ألاباما الأميركية، مساء أمس الخميس، جراء عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة.وأعلنت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي، الخميس، حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة العديد من المنازل، وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ومطار شارلوت دوجلاس الدولي، وفق ما جاء على موقع (العربية نت).