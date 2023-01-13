الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين، فجر اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف ومساجد الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن الآلاف أدوا صلاة الفجر رغم تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها على بوابات الأقصى، وإعاقتها لحركة وصول المصلين.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت عدد كبير من المصلين من الوصول إلى الأقصى، ما دفعهم للصلاة قرب باب الأسباط بالقدس.وأشارت المصادر إلى أن المصلين في الحرم الابراهيمي هتفوا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة، لاسيّما سياسات القتل والاعتقال التعسفي.وتتواصل الدعوات الفلسطينية، بضرورة الحشد بشكل واسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة والمشاركة في صلاة الفجر فيه، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخل باحاته.