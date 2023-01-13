شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم االجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين والأسرى المحررين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الباسط الحاج، والأسير المحرر عبد الرحيم الحاج عقب اقتحام منزليهما في قرية جلقموس في مدينة جنين.

وأضاف المصادر أن القوات اعتقلت الشاب إبراهيم نصر الزبيدي عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم الجلزون برام الله، والشاب صهيب محمد أبو عرة عقب اقتحام منزله في قرية عقّابا شمال طوباس.

كما داهمت قوات الاحتلال في قرية عقّابا شمال طوباس عدة منازل وفتشتها، وسلمت بلاغاتٍ لكلٍ من سيف عدنان الشاويش، وخالد محمد أبو عرة، وخالد محمد أبو حمد لتسليم أنفسهم للمخابرات.

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