الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.