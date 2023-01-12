الخليل: إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقالها شابا.







وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، واندلعت على إثر ذلك مواجهات في المكان.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير عارف جابر من "حارة جابر" بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، واقتادته إلى داخل الحاجز العسكري المسمى "160".