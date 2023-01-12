باتيلي يضع شرطًا لأية مصالحة في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، إنه "لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا دون عدالة ودون إصغاء الليبيين لبعضهم".جاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته مع المجلس الرئاسي الليبي وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، في اختتام أعمال اللقاء التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس.وأضاف باتيلي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أثنيت على المشاركين وعلى روحهم القيادية في التلاقي لتعزيز المصالحة الوطنية"، وفق وكالة (الأناضول).وأكد دعم البعثة الأممية "بشكل كامل جهود المصالحة الوطنية "معتبرا أنها "خطوة حاسمة لتأمين السلام والاستقرار".وشدد على ضرورة أن يعمل جميع القادة الليبيين معا "لإصلاح ذات البين والمساعدة في بناء المستقبل المزدهر الذي يريده ويستحقه شعب هذا البلد".واستطرد أنها "عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلول لها".