هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته الخميس، أن إدارة السجون تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم.وقامت هيئة الأسرى بتوثيق حالة مرضية تقبع داخل السجون الإسرائيلية وهي حالة الأسير عاطف مراد نعسان (18 عاما) حيث يعاني من أوجاع في وتر القدم اليمنى جراء إصابته برصاصة مطاطية في نفس القدم قبل سنتين، وبسبب الأوجاع الشديدة في مكان الإصابة نقل الأسير إلى عيادة سجن الرملة وقد أجروا له صورة لقدمه إلا أنهم لم يقدموا له أي علاج وما زال يعاني حتى يومنا هذا من أوجاع شديدة.ومن الجدير ذكره بأن الأسير جرى اعتقاله من بيته الساعة الرابعة فجرا في منطقة المغير بعد أن داهمته قوة كبيرة، وقاموا بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته وقلبها رأسا على عقب.