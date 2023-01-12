(حماس): الاحتلال يشن مجزرة ضد شعبنا بالتزامن مع اجتماعات تطبيعية لدول بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الخميس، على استشهاد شابين برصاص الاحتلال وإصابة آخرين إثر اقتحامه بلدة قباطية قضاء جنين.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "مجزرة مفتوحة ضد شعبنا يشنها العدو، في سياسة إرهابية نازية تستهدف كسر إرادة شعبنا ومقاومته".وأضاف قاسم: أنه "من المستهجن والمستغرب أن يتزامن تصاعد العدوان على شعبنا مع اجتماعات تطبيعية وتبادل للسفراء بين الكيان ودول في المنطقة".هذا واستشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم بجروح حرجة، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين.وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشابين حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) وعبد الهادي فخري نزال استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي أثناء اقتحام الاحتلال بلدة قباطية.وأفادت الوزارة بإصابة ثلاثة آخرون، أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعا إلى مستشفيات مدينة جنين.