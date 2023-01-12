حمادة: الاحتلال يواصل العبث بصواعق التفجير ويسعى للتقسيم بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة من تصاعد نشاط اليمين الصهيوني المتطرف الساعي لتنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية الكبيرة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنّ هذا الأمر يستدعي النفير العام واليقظة على مدار الساعة لصد عدوان الاحتلال ومستوطنيه.وحمّل حمادة حكومة الاحتلال الجديدة المسؤولية الكاملة عما يتعرّض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، محذرًا من المحاولات المحمومة لتقسيمه وفرض واقع جديد واستهداف المصلين والتضييق على دخولهم للمسجد.وأشار إلى أنّ تهديد وزير الأمن الداخلي باقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى، ومواصلة إبعاد المرابطين والمرابطات عن البلدة القديمة والأقصى، عربدة وجريمة جديدة تؤكد استمرار نهج استهداف المسجد، لكنه أكد أنَّ "الاحتلال سيدفع ثمنه بالمواجهة في عموم مدينة القدس والضفة المحتلة".وشدد على ضرورة النفير العام، واليقظة المتواصلة لصد عربدة الوزير المتطرف بن غفير، ولصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة محاولات إفراغ المسجد والاستفراد به، مؤكدًا أنّ كل هذه المخططات ستفشل أمام إرادة أبناء شعبنا وثباتهم في المسجد الأقصى.ودعا الأهل في القدس والضفة والـ 48 إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة الفجر العظيم وصلاة الجمعة غدًا فيه، والتصدي بكل قوة لمخططات الاحتلال التهويدية.