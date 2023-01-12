ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية العام

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، لتصل إلى 8 استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري هي 8 شهداء، بينهم 3 أطفال.وأكدت أنه باستشهاد الشاب حبيب كميل (25 عاما)، اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال.وبينت أن الشهداء هم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، بالإضافة إلى الشهيد فؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.وخلال العام الماضي، 2022، وصل عدد الشهداء إلى 230 شهيدًا، بينهم 59 طفلًا و16 امرأة وفتاة، من ضمنهم 170 فلسطينيًا استشهدوا بالضفة، و54 في قطاع غزة، بالإضافة لـ 6 شهداء ببلدات الـ 48.