الاحتلال يكشف تفاصيل اقتحام قباطية واعتقاله لشاب

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تفاصيل اقتحام قوات مشتركة من الجيش و(شاباك) ووحدات مستعربين لقباطية قضاء جنين.وأفاد المتحدث باسم الجيش أنه في ختام نشاط مشترك للشاباك والجيش وحرس الحدود في الضفة، ووحدة المستعربين، وبناء على معلومات استخباراتية، تم اعتقال محمد علاونة من سكان قباطية.وأشار إلى الاعتقال جاء على خلفية شبهة في ضلوعه بأنشطة مسلحة والتخطيط لعمليات كما تم ضبط أسلحة.واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون، أحدهم بجروح حرجة، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين.وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب أربعة آخرون، أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعا إلى مستشفيات مدينة جنين.