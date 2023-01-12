بكيرات يدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأقصى من مخاطر الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات، إلى تحرك عاجل لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من المخاطر المحيطة به، في ظل سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو.وأشار بكيرات إلى أن المخاطر التي تهدد الأقصى والقدس تتخلص في ثلاث مسارات، أولها تجنيد الاحتلال لقواه السياسية والعسكرية والأمنية من أجل تحقيق "حلم الحركة الصهيونية"، بتحويل مدينة القدس والأقصى إلى "تراث يهودي بحت".وأوضح أن هذا الحلم لن يتحقق إلا في ظل حكومة صهيونية يمينية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على هذا العلم، لا سيما أنها تحمل سياسات تستهدف بشكل مباشر تغيير الواقع التاريخي والديني والحضاري بالأقصى.ولفت بكيرات إلى أن المسار الثاني يتعلق بتغيير وتزييف الرواية الفلسطينية والهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس وكامل التراب الفلسطيني، منوهاً إلى أن هناك أكثر من 3700 اسم معلم فلسطيني تم تغييره من الاحتلال.