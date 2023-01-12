"المبادرة الوطنية": إقرار (كنيست) قانون سحب الجنسية من الأسرى سياسة فاشيّة

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقرار ما يسمى بكنيست إسرائيل بالقراءة الأولى لقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى تداعياته الخطيرة التي تتضمن تهديدا بطرد وتهجير أبناء شعبنا من القدس وأراضي 48.ودعت حركة المبادرة لفضح هذا السلوك الإجرامي العنصري والانتقامي الفاشي والتصدي له.وأكدت أن اجهاض مثل هذه القوانين العنصرية ومنع تمريرها وتطبيقها لا يتحقق إلا بمواجهتها بنضال وكفاح موحد ومقاومة موحدة وتوسيع شمولية المقاطعة والعزل للعنصرية الفاشية.ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للقيام بأوسع الحملات للتنديد بهذه السياسة العنصرية وجعلها في أولوية الاهتمام الإعلامي في مختلف المنابر الفلسطينية والعربية والعالمية.