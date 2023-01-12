الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط المقدسي نهاد زغير

رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرار منع السفر بحق الناشط المقدسي الحاج نهاد زغير لـ3 أشهر جديدة.وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال مددت منع السفر بحق الناشط المقدسي الحاج نهاد زغير لمدة ثلاثة شهور، مع نهاية التمديد السابق لمدة شهر.ولفتت المصادر إلى أن التمديد للناشط زغير قابل لتمديد آخر، وحسب أمر منع الخروج بسبب نشاط الزغير الأقصى منذ سنوات.وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن زغير مطلع شهر أيار 2020 بعد تأخير أيام من موعد الإفراج عنه، واعتقلته لاحقا مرات عديدة وحققت معه وأفرجت عنه في كل مرة بعد ساعات.واعتقل زغير في 5 يونيو 2017، خلال عودته للقدس بعد أن أدى مناسك العمرة، واتهمته سلطات الاحتلال بالنشاط بما أسمته تنظيم "شباب المسجد الأقصى"، وحكمت عليه بالسجن 35 شهراً وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.