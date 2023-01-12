برعاية الرئيس عباس.. وضع حجر الأساس لمشروع شبكات الصرف الصحي لقرى شرق خانيونس

وضع اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إنشاء شبكات ومضخة الصرف الصحي في القرى الشرقية بخانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس.







وشارك في فعالية الاحتفال بوضح حجر الأساس، كل من: محافظ خان يونس أحمد الشيبي، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، ورئيس بلدية بني سهيلا شرق خانيونس حمدان رضوان، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل ماجد أبو رمضان، وممثل الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين أسامة العيسوي، وعدد من أهالي المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنوقال غنيم إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع، سيكون علامة فارقة في تطوير خدمات الصرف الصحي لأكثر من 120 ألف مواطن من سكان القرى الشرقية في محافظة خانيونس، والذين عانوا لسنوات طويلة من المشاكل الناجمة عن عدم وجود نظام صرف صحي.وأكد أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وتقدم بالشكر لبنك التنمية الإسلامي والهيئة العربية لإعمار فلسطين على توفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ المكون الأول من المشروع (محطة الضخ رقم 4 والخط الناقل للمجاري) والذي تقدر تكلفته بـ4 ملايين دولار أميركي.وقال غنيم،: إنه حتى يومنا هذا لا يزال 68% من سكان المحافظات الشمالية و17% من سكان المحافظات الجنوبية يعانون من عدم توفر خدمات صرف صحي مناسبة وآمنة.وأضاف: إن مسيرة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي لم ولن تتوقف رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وأن داعمنا الحقيقي هو وعي المجتمع المحلي وإدراكه لأهمية هذه المشاريع وصعوبة وتعقيدات تنفيذها وأهمية الحفاظ عليها.من جانبه، قال رئيس بلدية بني سهيلا، إن المنطقة الشرقية عانت الامرين من وضع صحي كارثي بعدم وجود صرف صحي في المنطقة نتيجة الحفر الامتصاصية التي تجاوز عددها 18 ألف حفرة، والتي شكلت كابوسا وخطرا يهدد حياة المواطنين والأطفال من جهة والاضرار الجسيمة بحق البيئة من جهة ثانية.وأضاف: اليوم نشهد فعالية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي الاضخم في المنطقة، وسيخدم أكثر من 120 ألف نسمة، مبينا أن هذا المشروع جاء برعاية فخامة الرئيس محمود عباس. وتنفيذ الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطيني واشراف سلطة المياه وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية.من ناحيته، قال أبو رمضان، إن سيادة الرئيس محمود عباس بمواقفه وتعليماته وتوجيهاته كان له الأثر الأكبر في تجنيد قطاع المياه في قطاع غزة. التي تفاقمت المعاناة فيها على مر عقود من الزمن.وأوضح أنه بجهود سمو أمير الكويت والحكومة الكويتية والشعب الكويتي، وبجهود الدول المانحة نقف على بداية مشروع للصرف الصحي في منطقة بني سهيلا والذي سيكون باكورة من الأعمال الجديدة.وفي كلمة للهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، قال العيسوي، إن هذا المشرع سيخفف من معاناة المواطنين في هذه المنطقة التي عانت من مشكلة التخلص من المياه العادمة والتي تهدد سلامة وصحة المواطنين ويهدد أيضاً الخزان الجوفي.وتابع: إن هذا المشروع سيكون على مرحلتين، المرحلة الاولى التي نحن بصدد افتتاحها اليوم، حيث بدأت الشركة بتنفيذها على أرض الواقع، وهي محطة المضخة رقم (4) وتكلفتها مليونان و400 ألف دولار، أما المرحلة الثانية وهي إنشاء الخط الناقل وتكلفته مليون و500 ألف دولار.وأشار أن هذا المشروع الضخم سيوفر بيئة صحية سليمة لأهالي المنطقة، كما له تأثير على زيادة المخزون في المياه الجوفية.بدوره، أكد الشيبي اهتمام الرئيس محمود عباس بتنفيذ وإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية، وثمن جهود سلطة المياه وكافة الجهات المنفذة، التي أسهمت في دعم هذا المشروع الكبير الذي سيخفف من معاناة الاهالي في هذه المنطقة.ودعا إلى المزيد من العمل والتعاون بين الجهات المحلية والدولية والمانحة لتعزيز استدامة مثل هذه المشاريع.