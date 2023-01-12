سلطات الاحتلال تشرع ببناء جدار إسمنتي جديد شمال الضفة

رام الله - دنيا الوطنشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الفاصل غرب بلدة قفين شمال طولكرم، بالضفة الغربية.وذكرت مصادر محلية أن الجدار الجديد سيعمل على فصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعلائلات فلسطينية عن القرى المحيطة بها.وبينت أن الجدار يمتد من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلو متراً، ويشمل تحصينات ووسائل إلكترونية.وكان وزير جيش الاحتلال الأسبق، بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلو متر.