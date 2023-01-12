دولي

غانتس يوجه تحذيرًا للإسرائيليين بشأن نوايا نتنياهو

غانتس يوجه تحذيرًا للإسرائيليين بشأن نوايا نتنياهو
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، مساء الخميس، نيته المشاركة مساء يوم السبت المقبل في المظاهرة الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة هبيما في تل أبيب"، مشيرًا إلى أن نوايا رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة.

وشدد أن نتنياهو ينوي انتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة، والذي اعتبره أمرا خطيرا على إسرائيل.

وأكمل غانتس: "إنني أدعوكم للوصول حاملين أعلام إسرائيل، والتصرف وفق القانون، دون تحريض، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات".

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