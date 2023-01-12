شؤون فلسطينية

كتائب الناصر صلاح الدين تُصدر بيانًا عقب تصدّيها لاقتحام قباطية

كتائب الناصر صلاح الدين تُصدر بيانًا عقب تصدّيها لاقتحام قباطية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب الناصر صلاح الدين، مجموعة الشهيد إسماعيل أبو القمصان، مساء الخميس، بلاغًا عسكريًا حول تصديها لجيش الاحتلال أثناء اقتحام قباطية قضاء جنين.

وقالت: إن "مجموعة الشهيد إسماعيل أبو القمصان التابعة لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا تَصَدّتْ للقوة ولآليات الاحتلال المقتحمة لمنطقة قباطية بمخيم جنين، بصليات كثيفة من الرصاص".

واستشهد، مساء اليوم، الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس أثناء اقتحام بلدة قضاء جنين.

هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب كميل (25 عامًا) عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، فيما نُقلت إصابة لتقلى العلاج في المستشفى.

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