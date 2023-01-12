شؤون فلسطينية

سلطة النقد: إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات المتميزين

سلطة النقد: إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات المتميزين
سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس إدارة سلطة النقد، إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات الجدد والمتميزين، لتدريبهم في التخصصات ذات العلاقة بالعمل المالي والمصرفي.

وأوضح محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في بيان، الخميس، أن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية هو بناء القدرات التي تتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المالي والمصرفي، وتأهيل الخريجين الجدد والمتميزين للعمل في هذا القطاع، وستوفّر الأكاديمية البرامج الفنية المتخصصة للخريجين في المواضيع المالية والمصرفية، إضافة إلى صياغة وتطوير آليات تستجيب لاحتياجات سوق العمل.

وأكد أنه من خلال الأكاديمية سيتم استقطاب عدد من خريجي الجامعات وإخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف على مدار عام كامل، وسوف يشمل البرنامج تدريبات نظرية وعملية في التخصصات ذات العلاقة بالعمل المالي والمصرفي، لا سيما التكنولوجيا المالية، وفي نهاية البرنامج التدريبي سَيُمنَح المشاركون الفرصة لاجتياز امتحان للتعيين في سلطة النقد، وسيتم اعتماد ملء الشواغر المستقبلية في سلطة النقد على مخرجات الأكاديمية من المتدربين المؤهلين والمتميزين، فضلا عن إتاحة المجال للسوق للاستفادة من خريجي الأكاديمية.

ويأتي إنشاء هذه الأكاديمية، وفق البيان، انسجاما مع أهداف سلطة النقد في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع النمو الاقتصادي، وتعبر عن مدى اهتمام سلطة النقد بأهمية خلق قيادات شابّة والاستثمار فيها فنيا وعمليا وتمكينها من فهم الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي تعمل سلطة النقد على تحقيقها في مجال التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية، وفي مجالات إدارة المخاطر والرقابة الحصيفة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها ستعلن، خلال الفترة القريبة المقبلة، عن آلية استقبال الطلبات من الأشخاص المؤهلين الراغبين في التقدم للمشاركة في الأكاديمية.

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