أبو عرة: استشهاد الشبان يثبت بسالة شعبنا بالتصدي لإجرام الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة على أن "استمرار إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا يثبت هوية حكومته المتطرفة التي تستبيح الدم الفلسطيني ليل نهار".وقال أبو عرة إن "استشهاد الشبان وشلال الدم الفلسطيني مستمر، فلا يكاد يخلو يوم من ارتقاء شهيد أو أكثر خلال عمليات الاجتياح الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".وأشاد بتصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماتها اليومية للمدن والقرى بالضفة والقدس.