فتوح ينعى عضو المجلس الوطني السابق غسان ملحيس

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ومكتب رئاسة المجلس وكافة الأعضاء، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المناضل غسان ملحيس، عضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق، الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد حياة حافلة بالنضال الوطني مدافعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني.







وتقدموا، في بيان للمجلس، اليوم الخميس، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم آل ملحيس الكرام بوفاة فقيدهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رام الله - دنيا الوطنكما نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المناضل الوطني الكبير صادق العطاء والانتماء، غسان حفظي ملحيس، أحد الكوادر القيادية لحركة "فتح" منذ تأسيسها، والذي وافته المنية مساء يوم الإثنين الموافق 2023/1/9.وقالت الحركة في بيان النعي، إنها تسجل فخرها بهذه القامة الوطنية وسجلها النضالي الزاخر بالبذل والعطاء وبما تركه من إرث نقي أصيل يشكل برحيله خسارة للحركة الوطنية ولفلسطين.وتقدمت "فتح" إلى عائلة الفقيد وعموم الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية بأسمى آيات التعازي والمواساة بهذا الفقد الكبير.يذكر أن المناضل ملحيس ولد في مدينة نابلس وهو أحد الكوادر القيادية في حركة "فتح"، وقد التحق بالحركة مبكرا قبيل انطلاقتها وهو يتابع دراسته في الاسكندرية، وكان مسؤولا عن الطلبة في إقليم مصر، وانتخب في الهيئة التنفيذية للاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين عام 1971، وكان مسؤول الإعلام ومسؤول مجلة "جبل الزيتون" التابعة للاتحاد في حينها، وتم ترشيحه من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وقد أفنى حياته ملتزما بالعمل المتواصل من أجل الوطن والقضية.