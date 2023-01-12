الاحتلال يُجدد منع محافظ القدس من السفر ودخوله للضفة

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال، الخميس، منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسلمته قرارا بتجديد العقوبات المفروضة عليه.يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد كل ستة أشهر قرار منع دخول المحافظ غيث إلى الضفة الغربية، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018.وأوضحت محافظة القدس أن هذا القرار هو جزء من أربعة قرارات تجدد كل أربعة وستة أشهر بحق المحافظ، تتمثل بمنعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في حي الصوانة شرق القدس، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لخارج البلاد لمدة ستة أشهر.يشار إلى أن الهدمي يقيم تحت الإقامة الجبرية في بيته بحي الصوانة، وهو مبعد عن المسجد الأقصى منذ عام ونصف العام.