الأوقاف تنظم مؤتمرها الأول بعنوان "الأوقاف بين الأمس والغد"





وفي ختام المؤتمر تم استعراض النتائج والتوصيات الخاصة بسير عمل الوزارة المأمول تحقيقه على المدى القريب.















رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، مؤتمرها الأول لموظفيها بعنوان "الأوقاف بين الأمس والغد" لبحث سبل تطوير عملها، واستعراض إنجازات العام 2022م، والطموحات التي تسعى لتحقيقها في العام الحالي.وحضر المؤتمر الذي عُقد في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ولفيف من مدراء عامين ومدراء دوائر ورؤساء أقسام وموظفي الوزارة من مختلف محافظات قطاع غزة.وقال الدعليس، خلال المؤتمر، إن وزارة الأوقاف هي معقل الرعاية والإدارة والتطوير للمؤسسات والأماكن الدينية والوقفية في قطاع غزة، داعيا لتكثيف جهودهاً إدارياً ودعوياً وذلك في إطار خطة التنمية الحكومية المقرة والمعتمدة, وتعزيز مكانة الأوقاف.وأكد على ضرورة المضي قدماً نحو الترسيخ الفعلي لتطبيق السياسات الحكومية والمنهجيات المقرة في سبيل تطوير المنظومة الحكومية, مشدداً على أهمية بذل وزارة الأوقاف جهودًا حثيثة لتحقيق الرؤية الحكومية وخطة التنمية المعتمدة مؤخراً والتي تضم بين جنباتها الجوانب الدعوية والدينية والوقفية.وأشاد الدعليس، بالحملات التوعوية والإرشادية التي نفذتها وزارة الأوقاف وساهمت في ترسيخ المفاهيم الدينية نحو بناء الإنسان الصالح، مؤكداً على دعم الحكومة الكامل لكافة التطلعات والمقترحات الإبداعية التخصصية في مجال عملوزارة الأوقاف بعد دراستها وتجويدها لأفضل صورة ممكنة.واستعرض الدعليس بعض الإسنادات الحكومية التي قدمتها للأوقاف وحل بعض الملفات وعلى رأسها معالجة ملف البطالة والمقطوعة والوظائف الإشرافية، موجهاً في الوقت ذاته شكره لوزارة الأوقاف وكافة العاملين على جهودهم المباركة التي أسهمت في وصول الوزارة إلى ما هي عليه الآن.من جهته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مؤتمر الوزارة يهدف لتوحيد الفهم بين قيادة الوزارة بكل مكوناتها وأركانها وبين رواد المساجد بالمحافظات، منوهاً بأن الوزارة تسعى للانطلاق نحو مسار واحد لتحقيق أهدافها المستقبلية.وأكد الأغا أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل أكبر للقضايا الوطنية وعلى رأسها القدس و الأسرى وحق العودة، والانتشار والتوسع وتعزيز الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة والعمل على تعزيز الحضور الإعلامي للأوقاف في المجال الدعوي عبر المنصات الإعلامية المختلفة.وتطرق الأغا إلى أهم طموحات الوزارة في الغد القريب و التي جاء على سلم أولويتها الوصول إلى كل بيت بالرسالة الدعوية و التنمية الاقتصادية، وابتعاث القوافل الدعوية إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى امتلاك بنك و وقفي قابض موجه نحو تنمية أموال الوقف والصرف على وجه الخير و التنمية، معرباً عن أمله أن يوفق الله الأوقاف نحو تحقيق هذه أهدافها وطموحاتها.بدوره، بين مدير عام المديريات بالوزارة منذر الغماري أن المؤتمر يأتي من باب التواصل بين قيادة الوزارة وموظفيها للخروج بتوصيات نحو تطوير العمل خلال عام 2023.وتخلل اللقاء عرض مرئي لأهم إنجازات الوزارة للعام 2022، المتمثلة في القطاع الديني والمؤسسي والوقفي، وتقديم شرح تفصيلي لهذه للإنجازات وفتح باب الأسئلة والنقاش للحضور.