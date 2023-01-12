(فتح) تعقب على سياسة الاحتلال بهدم المنازل

قال أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد، إن عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ج) تهدف لحماية وتوفير مساحة لتوسعة المستوطنات.







وأضاف عواد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المخطط الإسرائيلي بهدم منازل المواطنين، قائم على تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم.

رام الله - دنيا الوطنوأكد أن فتح ستضع خطة بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتكاتف كافة مؤسسات المحافظة لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، ولمواجهة هذه الإجراءات التعسفية بحقهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت خلال الأشهر الماضية بهدم منزلين في بلدة كفر الديك، إضافة لمنزل المواطن محمد إبراهيم ناجي الذي هدم أول أمس الثلاثاء، وهناك أكثر من 70 اخطارا بالهدم، ووقف العمل والبناء للمنازل في منطقة "الشعاب" غرب البلدة.