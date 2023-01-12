"القضاء الأعلى" يستعرض أبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية

أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، مستشار سيادة القانون في اللجنة الرباعية الدولية نيل كريست، وقائدة فريق سيادة القانون في اللجنة جانيت راين على واقع واحتياجات السلطة القضائية، وأوجه العلاقة مع الممولين الدوليين.





جاء ذلك خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، الخميس، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.

من جانبه، أكد كريست ضرورة تعزيز الشراكة بين قطاع العدالة في فلسطين واللجنة الرباعية الدولية.





وأشار إلى أن برنامج سيادة القانون في اللجنة يبدي اهتماما بمؤسسات قطاع العدالة. وشدد على ضرورة التعاون والتواصل المشترك والمستمر لتذليل العقبات، وتوفير احتياجات السلطة القضائية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية حق الجمهور بالوصول إلى العدالة الناجزة.

من جانبها، شددت راين على ضرورة التواصل المستمر بين اللجنة الرباعية والسلطة القضائية، وعلى أن احتياجات الجهاز القضائي ستطرح على الممولين الدوليين خلال المرحلة المقبلة.







وأوضحت أنها تبدي اهتماما خاصا بالتدريب المستمر للقضاة، وتطوير دائرة التفتيش القضائي.

رام الله - دنيا الوطنوتطرق الاجتماع، وفق بيان لمجلس القضاء، الخميس، إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية من حيث ضعف الإمكانات لتطوير البنية التحتية، والثغرات التشريعية التي تطيل أمد التقاضي وتتسبب بالاختناق القضائي.وأشار إلى أن النقص الحاد في أعداد القضاة والطواقم الإدارية المساندة، والمرافق القضائية غير الملائمة في عدد من المحافظات تؤثر سلباً على حسن سير العمل في المحاكم وعلى ثقة الجمهور بالقضاء.