شؤون فلسطينية

القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سمير أصلان بمخيم قلنديا

القدس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سمير أصلان بمخيم قلنديا
جانب من تشييع جثمان الشهيد سمير أصلان
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، جثمان الشهيد سمير أصلان (41 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولاً إلى منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد أصلان متأثراً بإصابته برصاصة في صدره، أثناء تواجده على سطح منزله خلال اعتقال الاحتلال نجله رمزي، فجر اليوم الخميس.

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