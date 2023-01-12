جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد أبو جنيد

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد أبو جنيد، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق نابلس.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، باتجاه جامعة القدس المفتوحة، حيث كان طالباً فيها يدرس الصحافة، وجاب الموكب شوارع نابلس، ومن ثم إلى مخيم بلاطة، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن، ومن ثم ووري الجثمان الثرى في مقبرة المخيم.واستشهد الشاب أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاماً) متأثراً بإصابته بالرصاص، صباح أمس الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس.