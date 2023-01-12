خلال استقباله المبعوث الأميركي.. اشتية: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، بالمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الخميس في رام الله، بحضور رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.وأطلع اشتية، المبعوث الأمريكي، خلال اللقاء، على "الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم".وأكد اشتية، أنه "مطلوب من الإدارة الاميركية التحرك بشكل عاجل لوضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الوطنية، وتنهي بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية".وشدد على ضرورة أن "تحمل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة رسالة أمل للشعب الفلسطيني، وبيان واضح للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".ودعا رئيس الوزراء إلى ضغط أميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي وغير قانوني، سواء بدل مخصصات الشهداء والأسرى، أو ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني عند سفره أو الفواتير غير المدققة من أي طرف كان.وقال اشتية "إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع وماضون قدما في النضال الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني في وجه الإجراءات الإسرائيلية".