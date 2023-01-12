شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء البكري برئيس مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة

تفاصيل لقاء البكري برئيس مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس، برئيس مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بالي، بحضور أعضاء المؤسسة، والمدير التنفيذي عزمي حبش، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والمستشار محمود النيرب، ومدير عام الحج والعمرة محمود حمد، ونائب مدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي.

وبحث الوزير البكري، مع بالي، آلية استقبال حجاج دولة فلسطين في المدينة المنورة والخدمات المقدمة لهم، خاصة أثناء زيارة المسجد النبوي الشريف.

وقدم الوزير البكري شكره لرئيس ولطاقم المؤسسة على ما يتم تقديمه من خدمة لزوار مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتسهيلات المميزة لحجاج دولة فلسطين، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من المدينة المنورة.

وثمن دور المؤسسة في التعاون اللامحدود مع طواقم بعثة الحج الفلسطينية في استئجار الفنادق المناسبة، وفق أنظمة وتعليمات الإسكان المتبعة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير البكري "حرص وزارة الأوقاف وبعثة حج دولة فلسطين على العمل مبكراً في توقيع اتفاقيات التعاون والخدمات، واستئجار الفنادق في مواقع وأماكن قريبة من الحرم النبوي الشريف".

بدوره، أشاد رئيس المؤسسة وطاقم العمل بأداء بعثة حج فلسطين، والتزام الحجاج بالإجراءات الميسرة والمنظمة للزوار والحجاج، مبديا استعداد المؤسسة للتواصل الدائم مع البعثة الفلسطينية لتقديم كافة التسهيلات لهم والتي تضمن لهم التميز في اختيار السكن المناسب.

وفي نهاية اللقاء، تم توقيع محضر اتفاق تعاون بين الطرفين لموسم حج  1444هـ من أجل تنظيم آلية العمل والتعاون وفق الرؤية التي تم الإتفاق عليها.

وفي السياق ذاته، التقى الشيخ البكري والوفد المرافق له، المشرف العام على مشروع الهدي والأضاحي التابع للبنك الإسلامي للتنمية سامي الوادي.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون في موسم الحج، إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق بمشروع  إيصال لحوم الأضاحي لفقراء ومحتاجي دولة فلسطين، كونها الجهة المختصة بايصال لحوم الأضاحي إلى كافة دول العالم الإسلامي.

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