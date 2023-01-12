شؤون فلسطينية

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن " تفاصيل المنخفض الجوي القادم لفلسطين

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن " تفاصيل المنخفض الجوي القادم لفلسطين
منخفض جوي
خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصة
كشف راصد جوي اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الحالية والأيام المقبلة.

وأوضح الراصد ليث العلامي في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن هناك منخفضاً جوياً سيضرب الأراضي الفلسطينية، يبدأ بشكل رئيسي من ليلة الجمعة حتى مساء السبت المنخفض، وهو عبارة عن كتلة هوائية باردة.

وأضاف أن "فرص هطول الأمطار في المنخفض الجوي القادم ستتركز في المنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد، ومناطق شمال فلسطين المحتلة وأجزاء من وسطها".

وتابع "حتى الآن يبدو نصيب المنطقة الجنوبية من فلسطين مثل جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة مستبعد أو ضعيف، وهذه الأمطار ستكون سريعة ويتركز المنخفض الجوي في مناطق الشمال ووسط البلاد".

ولفت الراصد الجوي إلى أن يومي الأحد والإثنين سيكون هناك احتمالية لبقاء تأثير الكتلة الهوائية الباردة والأمطار على فترات.

وأوضح أنه خلال مساء الأحد وبداية الإثنين، سيكون هناك فرصة أفضل لهطول الأمطار في العديد من المناطق، ومن الممكن أن تمتد الأمطار بشكل أفضل إلى جنوب البلاد مثل جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة يوم الإثنين بالتحديد.

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