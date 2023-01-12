"الاقتصاد" توجه تحذيراً للمواطنين بشأن أجبان نباتية ملوثة لشركة (تنوفا) الإسرائيلية



















رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، من استهلاك أجبان نباتية ملوثة لشركة (تنوفا) الإسرائيلية، نظراً لاحتوائها على شظايا معدنية أثناء عملية تصنيع المنتج، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، إن طواقمها اتخذت التدابير الاحترازية بشأن هذا المنتج في مقدمتها إبلاغ المورد بالتوقف عن توريده إلى السوق، والمباشرة بسحبه من المحالّ التجارية لهذا المنتج الذي ينتهي بتواريخ بين 21-25 شباط/ فبراير 2023.والجدير ذكره، أن وزارة الاقتصاد سحبت بين الأعوام 2019-2023 عدداً من المنتجات الإسرائيلية الملوثة تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، بعضها يحتوي على بكتيريا السالمونيلا وجرثومة الليستيريا وأخرى تحتوي على جزء من جسم ثعبان وملوثة أثناء عملية التصنيع.