تفاصيل لقاء حسين الشيخ بالمبعوث الأمريكي هادي عمرو برام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية السيد هادي عمرو والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.وبحث حسين الشيخ مع الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، العلاقات الثنائية والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.وشدد الشيخ على "ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل اجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار".