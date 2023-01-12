(عرين الأسود) تكشف حقيقة ما جرى في البلدة القديمة بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود)، بياناً صحفياً، كشفت فيه تفاصيل تصديها لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس، صباح اليوم الخميس.وقالت المجموعة في بيانها عبر (تليجرام)، إنها "اكتشفت قوة خاصَة تَسَلَلَت إلى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في مدينة نابلس صباح اليوم، وحاصَر أُسود العرين القوة بالقرب من أحد الأفران، وشكل الأسود حَولَ القُوة المقتحمة حِزام ناري كثيف وعبواتٍ ناسِفة مَحليِّة الصُنع من كافة الاتجاهات مُنذ التَسلُلْ وحتى إنسحابِهم وانسحاب القوة المساندة".وأضافت: "نؤكد أن القُوة المقتحمة فشلت في الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتلي عرين الأُسود أو اعتقالِ أحدهم كما وشاركَ بالاشتباك مقاتلين من كافِة المناطق والفصائِل المُسَلحة، فطوبى للبنادق المشتبكة ولا أبقى الله بُندقية لاتعرف بوصلتها ولا تفكر بالاشتباك".