جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب اقتحامه البلدة القديمة في نابلس

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً يوضح فيه تفاصيل اقتحامه البلدة القديمة في مدينة نابلس، وخوضه اشتباكاً مسلحاً مع الشبان الفلسطينيين، صباح اليوم الخميس.



وبحسب بيان الجيش، فإنه تم اعتقال صباح اليوم الشاب إياد شبارو (33 عاماً)، خلال محاصرته في مبنى بمدينة القصبة بنابلس، في جهد مشترك مع وحدة (يمام) والجيش الإسرائيلي، وبناء على معلومات استخبارية من (شاباك).



وزعم جيش الاحتلال أن شبارو "يعتبر أحد أعضاء مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس، ونفذ عمليات إطلاق نار على الجيش مؤخراً".



وأشار إلى أن القوات وخلال الاعتقال، صادرت بندقيتين من نوع (كارلو) وعبوة ناسفة، كما تم اعتقال أربعة فلسطينيين آخرين مشتبه بمساندة شبارو.







رام الله - دنيا الوطن