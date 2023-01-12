بلدية غزة تستجيب لهيئة المطاعم في قضية أحد المطاعم

رام الله - دنيا الوطنوافقت بلدية غزة على تعهدات الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية ونقابة العاملين في حظائر الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات بيع اللحوم، بإلزام مطعم وملحمة "عاهد الشوا" بالمتطلبات التنظيمية والقانونية والالتزام بكافة الشروط الصحية، مقابل منح المطعم رخصة الحرف والمهن لعام 2023.جاء ذلك بعد عقد سلسلة اجتماعات لرئيس البلدية د. يحيى السراج والمجلس البلدي مع الهيئة والنقابة حول قضية المطعم المذكور.وأكد السراج على دعم بلدية غزة للمنشآت الاقتصادية والسياحية العاملة في المدينة وسعيها لإنجاحها، بتسهيل الإجراءات التنظيمية والقانونية، بما لا يؤثر على الصحة والسلامة العامة، وذلك ضمن سياسة المجلس البلدي في تنمية الاقتصاد المحلي.وأشار إلى منح البلدية للمطاعم والمنشآت الاقتصادية والسياحية وخاصة المطعم المذكور تسهيلات مالية وإجرائية عديدة في الآونة الأخيرة، دعمًا لهذه المنشآت ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مؤكدًا أن البلدية تمنح راحة سكان المنطقة أهمية كبيرة في التعامل مع القضايا المماثلة، خاصة عند تكرار الشكاوى المقدمة من المواطنين.وأصدرت البلدية رخصة حرفة للمطعم المذكور لعام 2023، استجابة لمطالب الهيئة والنقابة بعد تكفلهما بالتزام المطعم بتنفيذ المتطلبات التنظيمية والقانونية والبيئية.