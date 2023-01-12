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الإعلان عن موعد الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب

الإعلان عن موعد الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب
وزير الخارجية الإسباني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إن الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية، سيتم عقده في العاصمة الرباط يومي 1 و2 شباط/فبراير المقبل.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين منذ آخر اجتماع مماثل جرى عقده في 2015.

وأضاف ألباريس وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، إن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدد من الوزراء الإسبان، دون أن يذكرهم بالاسم، معتبرا أن هذا الاجتماع هو واحد من النتائج الإيجابية الكبيرة ضمن خارطة الطريق بين مدريد والرباط لتمتين العلاقات الثنائية، وفق ما نقل موقع (الصحيفة) المغربي.

وأكد وزير الخارجية الإسبانية بهذا التصريح، بشكل رسمي عقد هذا الاجتماع الثنائي بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية بعد تأجيل دام لسنوات، بعدما كان البلدان قريبان من تنظيمه في سنة 2019، لكن ظهور وباء (كورونا) واندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب قضية الصحراء، حال دون ذلك.

وكان ألباريس ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلنا أواخر العام الماضي، أن الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا سيتم عقده مطلع عام 2023، أواخر يناير أو بداية فبراير، قبل أن يتفق البلدان على ما يبدو أن يكون ذلك يومي 1 و2 شباط/فبراير.

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