المصري يزور الأسير المحرر كريم يونس مهنئاً ومشيداً بصمود الأسرى



ووجه المصري دعوة للأسير المحرر كريم يونس لزيارة محافظة نابلس ضمن برنامجه لزيارة محافظات الوطن، مستذكرا صداقته مع عائلة يونس من الدراسة الجامعية.



وختم المصري حديثه: "نؤكد للعالم أجمع أن إرادة الفلسطيني عصية على الانكسار وأن فجر الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف قد أصبح قريبا.





وختم المصري حديثه: "نؤكد للعالم أجمع أن إرادة الفلسطيني عصية على الانكسار وأن فجر الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف قد أصبح قريبا.

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس التجمع الوطني الفلسطيني ورئيس هيئة النوايا الحسنة منيب رشيد المصري، صديقه الأسير المحرر كريم يونس الذي عانق الحرية بعد (40 عاماً) من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ورحب يونس بالمصري وبحضور مئات الوفود من القدس وكافة المدن الفلسطينية، واستهل حديثه بأهمية الاستفادة من تجربة الاسرى المتماسكين بكل فصائلهم تحت راية واحدة.وتابع: "الوحدة قانون الانتصار والانقسام قانون الاندثار".واستجلب يونس من الذاكرة وثيقة الاسرى التي وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية عام 2006.وأضاف: "علينا تحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".وأشاد يونس بجهود المصري لإنهاء الانقسام منذ أكثر من (15 عاماً) والتي بدأت بوثيقة منتدى فلسطين بعد ثلاثة أيام من الانقسام وما زالت مستمرة حتى المبادرة الأخيرة لهيئة النوايا الحسنة.من جهته، هنأ المصري يونس بخروجه من المعتقلات الإسرائيلية مستذكراً مقولة الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات "هذا الشعب شعب الجبارين"، موجها تحية اجلال واكبار للصابرين على ظلم المحتل، الأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال. معتبرا صمود كريم يونس لاكثر من (40 عاماً) صموداً أسطوريا وتاريخياً يسجله التاريخ.وأشاد المصري بنضال وتضحيات وعزيمة الاسرى والاسيرات في معتقلات الاحتلال، مضيفاً " لقد عملت جاهدا على مدار خمسة عشرة عاما لإنهاء الانقسام وشاركت في جميع جلسات الحوار الوطني وساهمت بإطلاق العديد من المبادرات آخرها هيئة النوايا الحسنة ومؤخرا شاركت في حوارات الجزائر المتعثرة والتي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لإنهاء الانقسام البغيض ، والتي لا بد وأن نبذل قصارى جهدنا لإنجاحها. واليوم نطالب كريم يونس لإطلاق مبادرة باسم الشهداء والأسرىللضغط على طرفي الانقسام لتنفيذ اعلان الجزائر واستعادة الوحدة الوطنية استكمالا لصرخة القدس التي انطلقت قبل شهر من رحاب جامعة القدس وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات والفعاليات المقدسية.وأضاف المصري: "نحن بأمس الحاجة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، في ظل التصعيد الخطير الذي نشهده مؤخرا من قبل الاحتلال مؤكدا أن استمرار الانقسام بمثابة بلفور ثان نصنعه بأيدينا وتصفية للمشروع الوطني الفلسطيني.