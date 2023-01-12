سلطة الأراضي: أراضي الأغوار جزء من الدولة الفلسطينية والاحتلال إلى زوال





ومن ثم توجه التميمي والوفد المرافق إلى بلدية طوباس، واجتمع مع حسام دراغمة رئيس البلدية، حيث أكد دراغمة على أهمية سلطة الأراضي كونها تعد من الأساس في الدخل الحكومي وكونها الحارس على أراضي الدولة وتساهم في حماية الحقوق من الضياع، وأشار لبعض المطالب والمشاكل التي تواجههم مع سلطة الأراضي، ومن جانبه التميمي وعد بتلبية مطالبهم وحل المشكلات.





وأكد أنه سيقدم الدعم الكامل حتى يتم العمل على اكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدية وسلطة الأراضي بما يخدم سكان محافظة طوباس.كما وتفقد التميمي آليات سير العمل في دائرة تسجيل طوباس، وأكد التميمي، على أهمية الارتقاء بالمكان والخدمة المقدمة فيه بما يناسب لموظفي سلطة الأراضي ولمواطني المحافظة، والعمل بكل اخلاص ومهنية للحفاظ على حقوق المواطنين.





وتعهد التميمي، بعد الاستماع لمطالب واحتياجات مدير الدائرة الأستاذ عيسى دراغمة وموظفي الدائرة، بتذليل جميع العقبات لتوفير الاحتياجات للدائرة وللموظفين.





كما والتقى التميمي بالأستاذ عصام عوض مدير دائرة الأملاك والمساحة في محافظة طوباس، الذي وضع التميمي في صورة وضع أملاك الدولة داخل المحافظة، وآليات العمل والمتابعة الدائمة للحفاظ عليها.ومن ناحيته ناقش التميمي الموظفين بالمشكلات التي تواجههم بخصوص موضوع أراضي أملاك الدولة وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل ووعد التميمي بأنه سيسعى جاهداً وضمن توجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، حتى يتم استغلال كل هذه الأراضي بالأشكال الممكنة من ايجار وتفويض واستثمار لدعم القطاع الزراعي ولدعم الصمود الفلسطيني على هذه الأراضي ولحمايتها من الهجمات الاستيطانية الممنهجة، وثمن الجهود المقدمة من الموظفين بتقديم الخدمات على أكمل وجه.





رام الله - دنيا الوطنزار القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي، علاء التميمي، محافظ طوباس، يونس العاصي، في مقر المحافظة.جاء ذلك ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها التميمي، والتي تهدف إلى كسب منظور أكثر دقة عن التحديثات لسير العمل في دوائر سلطة الأراضي في محافظات الوطنوبحث الطرفان مجموعة من المواضيع المشتركة وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون بين سلطة الأراضي والمحافظة لخدمة الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في المنطقة، وأكد التميمي على أهمية تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الشريكة لتقديم خدمات متكاملة.