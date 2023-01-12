سبع إصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام البلدة القديمة في نابلس

أفادت وزارة الصحة، بوصول أربع إصابات جديدة إلى مستشفى رفيديا الحكومي قادمة من البلدة القديمة بنابلس.





وأضافت أن عدد الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، ارتفع إلى سبع، وجميعها مستقرة.



واندلعت مواجهات عنيفة، صباح اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في مدينة نابلس، تبعتها تعزيزات عسكرية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في نابلس، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المدينة.



رام الله - دنيا الوطن