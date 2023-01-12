جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا منتصف الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 17 يناير الجاري حول أوكرانيا، بمبادرة من روسيا.وقال بوليانسكي: "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير (الساعة 23.00 بتوقيت موسكو) – ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل (على الرغم من أننا قمنا في اجتماعهم "المناهض لروسيا" بالرد بالحديث عن مواضيع غير مريحة لهم)".وذكر بوليانسكي أن روسيا ستعقد في السابعة من مساء يوم 20 يناير (بتوقيت موسكو)، جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، حسبما أفاد موع "روسيا اليوم".وقال: "سيتم خلال ذلك تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلا. وكما هو معروف خلال مثل هذه اللقاءات، وبخلاف الجلسات الرسمية لمجلس الأمن الدولي، يمكننا عرض فيديو وصور. ولاحقا سأكتب بالتفصيل عن هذا اللقاء".