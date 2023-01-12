الولايات المتحدة تكشف عن سبب تعطيل حركة الطيران أمس الأربعاء





وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، مساء أمس الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها لعدة ساعات بسبب عطل فني.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في بيان عبر "تويتر": "عزا عملنا الأولي العطل إلى وجود ملف تالف بقاعدة البيانات"، مؤكدة أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني" استهدف النظام.وتابع البيان: "نعمل بجد على مواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".