إقالة السفير البرازيلي في إسرائيل من منصبه

رام الله - دنيا الوطنأقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، سفير بلاده في إسرائيل جيرسون فيرينتس، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"المفاجئة" لحكومة نتنياهو.وذكر موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلي أنه تم إقالة سفير البرازيل لدى إسرائيل من منصبه في واحدة من أولى التحركات التي قام بها الرئيس البرازيلي منذ توليه منصبه، مشيرا إلى أنه تم تعيين فيرينتس من قبل سلف لولا، جايير بولسونارو كمعين سياسيا في أوائل عام 2021، والآن قد تشير إقالته إلى تحول في السياسة تجاه إسرائيل.وصرح وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، عند تشكيل الحكومة الجديدة، أنه في ظل حكومة لولا التي تولت السلطة في بداية الشهر، فإن البرازيل "ستتعاون مع الدول العربية، وفي مقدمتها فلسطين".وأشار الموقع إلى أن "العلاقات بين برازيليا وتل أبيب كانت جيدة خلال فترة ولاية بولسونارو"، لافتا إلى أن البرازيل "غيرت في عهده أنماط التصويت التقليدية لها في الأمم المتحدة ودعمت إسرائيل بالمنظمات الدولية".وذكر أن "السفير البرازيلي المقال لعب دورا في تعميق العلاقات العسكرية بين بلاده وإسرائيل، وكان يعمل من أجل نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب للقدس"، مشيرة إلى أن ذلك لم يتم تنفيذه بسبب "ضغوط عربية".وبين أن "السفير المقال كان له دور مؤخرا في عدم تصويت ممثلي دولته بالأمم المتحدة لصالح المقترح الفلسطيني الخاص بالحصول على رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".