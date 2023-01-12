قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطناً فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطناً من مخيم قلنديا شمال القدس، وهم: أسامة نعيم حمد، وشفيق ومعتصم وأدهم عواد، وكريم وإيهاب أبو لطيفة، وإياد وأحمد امطير، ومصطفى ومحمد الجوري، والفتى آدم بدران، ورمزي أصلان، وكمال أبو غويلة، وعلي زايد.



وأضاف "إعلام الأسرى"، أن القوات اعتقلت الشابين محمود وأحمد جلهم من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وبكر قوار من المدينة، وحسين علي زماري من قلقيلية.









رام الله - دنيا الوطن