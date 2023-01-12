طقس فلسطين: أجواء باردة وفرصة لسقوط زخات من الأمطار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة، غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.