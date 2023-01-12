شهيد برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس، فجر اليوم الخميس.واندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم.وأعلنت القوى الوطنية الإضراب الشامل، اليوم، في مخيم قلنديا، حداداً على روح الشهيد سمير أصلان، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.