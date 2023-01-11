الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُدين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بأراضي أذربيجان

رام الله - دنيا الوطنأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، استغلال أرمينيا غير القانوني للموارد الطبيعية في إقليم كارباخ بأذربيجان، على امتداد طريق شوشة خان كندي (طريق لاشين)، في انتهاك لما جاء في البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية .واعتبر استغلال الاحتياطات المنجمية بدون مراعاة للمعايير البيئية ذات الصلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية لجمهورية أذربيجان، بل ويمثل كذلك مصدر قلق بالغ ومشروع.ودعت الأمانة العامة إلى فض كافة قضايا النزاع عبر الحوار، وتثمن الجهود التي تبذلها أذربيجان في هذا الشأن.واستكرت الأمانة العامة للمنظمة، قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الصادر عن دورته الثامنة والأربعين في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية يومي 22 و23 مارس 2022، تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا.