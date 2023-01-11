شؤون فلسطينية

الاحتلال يبلغ عائلة أسير بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه

الاحتلال يبلغ عائلة أسير بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه
الأسير يونس هيلان
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، عائلة الأسير الشاب يونس جلال هيلان "19 عاما"، بإخلاء منزلها، في قرية حجة شرق قلقيلية.

وقالت مصادر عائلية لـوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال أبلغتهم عن طريق محامي العائلة، بإخلاء المنزل خلال ثلاثة ايام تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 داهمت القرية وأخذت قياساته، حيث تزعم قيام نجلهم "يونس"، بقتل مستوطن في بلدة الفندق شرق قلقيلية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم.

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