شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تحكم على أسير وتمدد توقيف 8 آخرين من جنين

محكمة الاحتلال تحكم على أسير وتمدد توقيف 8 آخرين من جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الأربعاء، على الأسير نزار محمد حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين بالسجن 13 شهرا مع غرامة مالية 4000 شيقل. كما مددت توقيف 8 أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف الأسرى  أحمد عيد محمود غانم من برقين، وخالد مصباح أبو الهيجاء وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، ونظام عبد الرحيم عمور من رمانة حتى تاريخ 17/1/2023، والأسير أحمد محمود عباهرة من جنين حتى تاريخ 16/1/2023، والأسير ضياء محمد سلامة من مخيم جنين وعمر محمد توفيق عابد من كفر دان حتى تاريخ 10/2/2023 ومحمد إبراهيم عابد من كفر دان حتى تاريخ 11/2/2023.

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